Veja como saber se a sua família está em situação de pobreza

O Auxílio Emergencial do Governo Federal está pagando parcelas em dinheiro para as pessoas que estão em situação de pobreza e extrema pobreza. O mesmo acontece com uma série de benefícios estaduais pelo Brasil. No entanto, muita gente nem sabe como é possível descobrir se está dentro dessa faixa da sociedade.

De acordo com o entendimento atual, é preciso analisar o salário do beneficiário e da família desse mesmo indivíduo para saber se ela está ou não nessa situação. Então no final das contas é importante fazer alguns cálculos para descobrir o resultado final.

Segundo o entendimento atual, uma pessoa está em situação de pobreza quando recebe até R$ 178 de maneira mensal e per capita. Para estar em situação de extrema pobreza, esse mesma indivíduo precisa receber até R$ 89 por mês também de maneira per capita.

Para descobrir esse resultado, basta somar todas as rendas dos integrantes da família. Logo depois, o cidadão precisa pegar o resultado e dividir pela quantidade de pessoas desta mesma família. Esse resultado vai definir se esse cidadão está em situação de pobreza, extrema pobreza ou em nenhum dos dois grupos.

Exemplo 1

Vamos para um exemplo. Imagine que uma pessoa mora em uma casa com duas outras pessoas. Ele e esses outros dois integrantes da família trabalham e recebem juntos um montante de R$ 600 por mês. Esse é o valor total da soma da renda de todos os integrantes da casa.

Logo depois de chegar nesse resultado, esse cidadão precisa dividir esse montante pela quantidade de indivíduos que moram na casa, que no nosso exemplo é três. Então teríamos que dividir os R$ 600 por três. O resultado final seria R$ 200. Esse cidadão não está portanto em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Exemplo 2

No entanto, vamos imaginar que essa mesa família de três pessoas passa a morar com um novo integrante. A partir de agora, a família tem quatro integrantes. E esse membro que entrou não está trabalhando e não está recebendo portanto nenhuma renda.

Nessa situação, a equação muda. Isso porque essa família segue recebendo R$ 600 por mês, mas agora vai ter que dividir esse montante por quatro. Nesse caso, seriam 600 em divisão para quatro, que daria R$ 150. Aqui nesse exemplo, essas pessoas estariam em situação de pobreza.

Olho nos Auxílios

Vale lembrar que essa informação é fundamental para o recebimento da maioria dos auxílios do país neste momento. É que em boa parte desses casos, os governos estabelecem essa renda per capita como critério para a liberação das parcelas desse dinheiro.

Como dito, é justamente isto o que acontece com o Auxílio Emergencial do Governo Federal. Essa renda per capita é um dos pontos de corte do benefício. Em alguns casos, por exemplo, as pessoas não estão recebendo o dinheiro do programa porque ultrapassaram esse teto.

No entanto, vale lembrar que é importante não tentar burlar os sistemas. Isso pode se configurar como um crime. Assim, caso a família de um cidadão não esteja dentro da situação de pobreza, não dá para receber o benefício e não há nada o que se possa fazer quanto a isso.