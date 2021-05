veja quem pode receber benefício

O Governo do Piauí sancionou nesta sexta-feira (14) o seu novo Auxílio Emergencial. De acordo com informações da própria gestão estadual, famílias em situação de pobreza e extrema pobreza deverão receber as parcelas do programa. No entanto, há uma série de exigências.

De acordo com o Governo local, esse Auxílio vai pagar até seis parcelas de R$ 200 para essas pessoas. No final das contas, cada família vai poder receber até R$ 1200 somando todas as parcelas do projeto em questão. O Governador Wellington Dias (PT) não falou se o projeto pode passar por uma prorrogação.

Segundo o entendimento atual, as pessoas em situação de extrema pobreza são aquelas que recebem mensalmente um valor de até R$ 89 de forma per capita. É portanto o valor total da renda de toda a família dividido pela quantidade de indivíduos da casa.

As pessoas que estão em situação de pobreza são aquelas que recebem até R$ 178 também de maneira per capita. De acordo com o Governo do Piauí, esses dois grupos deverão estar elegíveis para receber o dinheiro desse auxílio. Eles participam portanto da seleção.

O Governo local disse ainda que essas pessoas que serão beneficiárias do programa irão ganhar uma espécie de cartão. É portanto por esse dispositivo que elas irão receber o dinheiro das parcelas. Ainda não há uma data para a distribuição desses cartões.

Regras do Auxílio do Piauí

No entanto, estar em situação de pobreza ou de extrema pobreza não garante o benefício do Piauí. De acordo com o próprio Governo do estado o cidadão precisa estar com cadastro atualizado no Cadúnico. É a lista do Governo Federal para o recebimento de auxílios governamentais.

Além disso, quem estiver recebendo qualquer tipo de benefício previdenciário também não vai poder entrar no auxílio do estado. É que o Governo considerou que essas pessoas estão recebendo uma quantia razoável e que não precisam tomar o lugar de quem está sem renda no momento.

Os piauienses que estão recebendo o atual Auxílio Emergencial do Governo Federal podem entrar no programa do Piauí. No entanto, isso só acontece quando o benefício do Planalto chegar ao fim. O Ministério da Cidadania vai distribuir mais três parcelas do benefício. Só depois desse período é que o piauiense poderia ir para o auxílio do seu estado.

Benefícios dos estados

O Governador Wellington Dias não deu mais detalhes sobre o benefício em questão. Ele disse apenas que o Governo local está fazendo de tudo para acelerar todo o processo. É que centenas de pessoas estão esperando pelos pagamentos desse dinheiro.

Recentemente, Dias esteve no centro de uma polêmica com o Presidente Jair Bolsonaro. E o assunto da polêmica foi justamente o Auxílio Emergencial. Os dois acabaram trocando xingamentos nas redes sociais. Bolsonaro não parece ser muito fã dos pagamentos desses auxílios pelos estados.

E quem disse isso foi o próprio Jair Bolsonaro. De acordo com ele, esse tipo de ajuda pode acabar transformando as pessoas em dependentes do estado. Dias discorda e diz que isso é uma questão de tentar salvar vidas no momento em que muita gente perdeu a renda no Brasil.