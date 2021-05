veja quem vai poder sacar benefício na segunda semana de maio

A segunda semana de maio promete ser intensa nas agências da Caixa Econômica em todo o Brasil. É que de acordo com o calendário da próprio banco, vários grupos irão poder sacar o dinheiro do Auxílio Emergencial nos pontos físicos.

Na próxima segunda-feira (10), os trabalhadores informais que nasceram no mês de julho poderão sacar o dinheiro do Auxílio. Na terça (11), será a vez dos nascidos em agosto. O calendário segue com as liberações para os informais que nasceram em setembro podendo retirar o dinheiro na quarta-feira (12).

Os beneficiários com data de nascimento no mês de outubro poderão tirar o dinheiro na quinta-feira (13), e os que nasceram em novembro estarão liberados para fazer isso na sexta-feira (14). Quem nasceu em dezembro vai ter que esperar mais dois dias e só vai poder retirar o dinheiro na próxima segunda-feira (17).

A ideia de escalonar esses pagamentos faz parte de um plano maior da Caixa para tentar evitar filas e aglomerações nas agências físicas ao redor do país. Acontece que o país ainda está tentando controlar uma pandemia que matou mais de 415 mil pessoas no país.

Pelas datas do calendário oficial, dá para dizer que a próxima semana vai ser cheia nas agências justamente por causa desses pagamentos. Então o reforço com os cuidados precisa ser ainda mais forte nos próximos dias. Isso porque há o risco de contaminação pelo novo coronavírus.

Saques do Auxílio

Nesta próxima semana, o Governo não vai fazer a liberação de nenhum dinheiro para nenhum dos grupos do Auxílio Emergencial. Pelo menos é isso o que dizem as informações do calendário oficial. O que vai acontecer nos próximos dias é apenas a liberação dos saques para quem nasceu entre os meses de julho e dezembro.

Para quem não sabe, a Caixa fez dois calendários para os informais. O primeiro mostra a data da liberação do dinheiro. É neste momento portanto que o beneficiário vai poder movimentar a quantia pelo aplicativo Caixa Tem. De acordo com o próprio banco, quase 70% das pessoas preferem usar o dinheiro dessa forma.

O segundo calendário é o de saques. Essas são as datas em que o dinheiro fica disponível para as pessoas nas agências. Estamos falando aqui portanto da liberação do dinheiro em espécie. Vários brasileiros que não possuem acesso aos equipamentos tecnológicos estão tendo que esperar por essa data.

Bolsa Família

Vale lembrar ainda que essas regras acima valem apenas para os trabalhadores informais que estavam inscritos no Cadúnico ou que se inscreveram pelo aplicativo do Auxílio Emergencial. Para os beneficiários do Bolsa Família, as regras são completamente diferentes.

Quem está no Bolsa Família não recebe dois calendários, mas apenas um só. Isso porque a data da liberação do dinheiro é a mesma data da liberação dos saques para eles. Esse grupo não costuma encontrar muita dificuldade porque o estilo e o ritmo de pagamento é quase o mesmo.

O Governo começou os repasses do novo Auxílio Emergencial ainda no início do último mês de abril. Eles acabaram portanto com os pagamentos da primeira parcela. Agora, o Planalto se prepara para começar a liberação do segundo ciclo no próximo dia 16 de maio.