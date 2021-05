veja quem vai receber 2ª parcela nesta semana

Mais alguns milhões de pessoas irão receber a segunda parcela do Auxílio Emergencial nesta semana. De acordo com o calendário oficial da Caixa, serão 11 liberações da segunda parcela para grupos de informais e de beneficiários do programa Bolsa Família.

Os pagamentos, aliás, começam justamente nesta segunda-feira (24). De acordo com o calendário oficial, esta é a data que marca os pagamentos da segunda parcela para quem tem o algarismo final do Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 5. Isso vale apenas para o grupo do Bolsa Família.

Veja o calendário:

Segunda (24) – NIS terminando em 5.

Terça (25) – NIS terminando em 6.

Quarta (26) – NIS terminando em 7.

Quinta (27) – NIS terminando em 8.

Sexta (28) – NIS terminando em 9.

Logo depois da liberação destes pagamentos para o público do Bolsa Família, os repasses da segunda parcela darão uma pausa para o final de semana. Aí na segunda-feira (31) será a vez das pessoas que possuem o NIS terminando no número 0. É portando o último grupo do mês.

Os informais seguem uma lógica diferente. Eles se baseiam pelo mês de aniversário. De acordo com a Caixa Econômica, eles também terão uma semana cheia de liberações de dinheiro. Os pagamentos para eles nesta semana começam nesta terça-feira (25).

Veja o calendário.

Terça (25) – Aniversário em Agosto.

Quarta (26) – Aniversário em Setembro.

Quinta (27) – Aniversário em Outubro.

Sexta (28) – Aniversário em Novembro.

Assim como no caso dos usuários do Bolsa Família, os informais também terão uma pausa nos pagamentos neste próximo final de semana. No caso deles, no entanto, as liberações voltam logo no domingo (30). As pessoas que nasceram em dezembro devem receber o dinheiro da segunda parcela nesta data.

Saques para os informais

Vale lembrar que os informais seguem uma lógica diferente também quando se fala da liberação dos saques. Essas datas do calendário acima mostram os dias do pagamento do dinheiro via conta digital. Isso quer dizer portanto que esses trabalhadores terão que seguir uma data diferente para o saque nas agências.

Esta data está disposta em um outro calendário. Quem nasceu no mês de agosto, por exemplo, só vai poder tirar o dinheiro desta segunda parcela a partir do dia 11 de junho. As pessoas que nasceram em setembro, poderão fazer isso apenas no dia 14 e assim sucessivamente.

Há uma crítica em relação ao sistema de liberação de saques da Caixa. O banco, no entanto, afirma que isso acontece por uma questão de segurança do próprio usuário. É que eles temem que as pessoas acabem provocando muita aglomeração nas agências. O país, aliás, ainda está passando por uma pandemia.

Auxílio Emergencial

Este é o segundo de quatro pagamentos que o Governo Federal pretende fazer nesta edição do Auxílio Emergencial. Os valores variam entre R$ 150 e R$ 375. Esse dinheiro é portanto bem mais baixo do que aquele que o próprio Palácio do Planalto pagou no ano passado.

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu a possibilidade de prorrogar o benefício. De acordo com informações da imprensa, a Medida Provisória (MP) que permite essa prorrogação está quase pronta. O Planalto estaria debatendo até quando poderia seguir pagando o programa.