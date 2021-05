“Vem logo, tem personalidade”; comemoração polêmica de Castellanos na vitória do NYCFC agita torcida do Palmeiras nas redes sociais

Em situação dramática no Campeonato Paulista, o Palmeiras joga a vida na competição neste domingo (2) contra o Santo André, no estádio do Canindé. Embora o o presidente Maurício Galiotte e o técnico Abel Ferreira minimizem uma provável eliminação no tornei estadual, muitos torcedores estão criticando a ideia da diretoria e da comissão técnica em abandonar o torneio no qual o atual campeão da América tem mais condições de vencer nessa temporada.









Mas, Abel Ferreira tem uma explicação para uma eventual eliminação. Com um calendário apertado e com poucas peças no elenco, o treinador optou por usar a competição para observar mais os garotos da base, preservar sua equipe titular e dar mais tempo para que Maurício Galiotte e Anderson Barros pudessem agir com mais calma no mercado. Até agora o Verdão só anunciou o volante Danilo Barbosa.

Mesmo com problemas financeiros causados pela pandemia, o Palmeiras está no mercado atrás de reforços pontuais principalmente para o ataque. A bola da vez é o camisa 11 do New York City Taty Castellanos. Em negociação com o argentino desde fevereiro, o atleta já comunicou a diretoria do clube norte-americano que se deseja deixar o clube para atuar no Maior Campeão do Brasil e ontem deu mais uma prova disso.

“Castellanos é um cara muito profissional” me disseram hoje! Aceitou jogar porque entende também o lado do clube e joga sem se esconder! Marcou um golaço hoje na MLS! Palmeiras e City seguem conversando e jogador quer vir! pic.twitter.com/14kPxD26Wc — André Hernan (@andrehernan)

May 2, 2021





VEM LOGO MONSTRO! GOSTEI MAIS DA COMEMORACAO DO QUE DO GOL. KKKKKKKK PERSONALIDADE — Allan (@Allan15430640)

May 2, 2021





Ao marcar o segundo gol da vitória do NYCFC, Castellanos comemorou o seu terceiro gol na MLS com um “fala muito”. Não se sabe se o atacante deu uma indireta para a torcida, comissão técnica ou para a diretoria. O que todos sabem no momento é que houve uma grande repercussão entre a torcida do Palmeiras desde o momento em que o camisa 11 balançou as redes: “ Vem logo mostro. Gostei mais da comemoração do que do gol. Tem personalidade”, disse um torcedor, que está animado com uma possível contratação.

O Palmeiras já tem base salariais e tempo de contrato definidos com o Castellanos. O grupo City também aceitou os 4 milhões de dólares parcelados pelo Verdão. A demora para a contratação é que o NYCFC não encontrou um substituto para o argentino e por isso ainda não sinalizou se irá ou não vender o atleta. O Palestra tem até o dia 23 de maio para concretizar a operação.