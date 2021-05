Vera Fischer publica foto ousada e impressiona seguidores: ‘zero defeitos’

Os seguidores se surpreenderam com Vera Fischer nesta terça-feira (25). Para entrar no clima do Dia da Toalha, a atriz chamou a atenção dos fãs após publicar cliques ousados sem toalha.

A data é uma homenagem ao autor da série de livros O Guia do Micheliro das Galáxias, Douglas Adams, e posou sem toalha em algumas fotos.

“Meus amores Geeks! Hoje é o Dia da Toalha! Se puder fique em casa. Se precisar sair use máscara e… leve a tolha! Beijosssssss”, escreveu Vera Fischer na legenda.

A atriz recebeu uma enxurrada de elogios: ‘uma deusa’, ‘lindona’, ‘maravilhosa sempre’, ‘zero defeitos’ e ‘perfeita’ foram alguns dos comentários recebidos pela atriz.

Veja a foto: