Veríssimo sofre lesão muscular e será cortado da seleção brasileira

Zagueiro sofre lesão muscular e será cortado da seleção brasileira



O zagueiro brasileiro do Benfica ficará fora de combate por aproximadamente três a quatro semanas

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – Após sofrer uma lesão muscular na coxa direita na vitória do Benfica por 3 a 1 sobre o Vitória de Guimarães, nesta quinta-feira (20), pelo Campeonato Português, o zagueiro Lucas Veríssimo será cortado da seleção brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar de 2022.

LESÃO

Foto: Divulgação / Benfica

Segundo os resultados dos exames realizados após a partida, o zagueiro brasileiro ficará fora de combate por aproximadamente três a quatro semanas, ficando assim de fora do último jogo do Benfica na temporada e da convocação de Tite para as Eliminatórias.

O ex-zagueiro do Santos, que foi um dos destaques do Benfica na temporada, teria de se apresentar entre os dias 29 e 30 de maio. A seleção enfrentará o Equador, no dia 4 de junho, em Porto Alegre, e o Paraguai no dia 8, em Assunção.

SUBSTITUTO

Sem Veríssimo, Tite convocará Felipe, defensor do Atlético de Madrid, favorito a conquistar o título do Campeonato Espanhol.