Vestibular 2021: UERR libera consulta dos locais de prova

A Universidade Estadual de Roraima (UERR) liberou nesta sexta-feira, dia 30 de abril, os locais de prova do Vestibular 2021. Desse modo, os candidatos já podem consultar os locais por meio do site da CPCV (Comissão Permanente de Concurso e Vestibular). A consulta deve ser feita pelo Cartão de Inscrito, a partir do número de inscrição.

O cartão traz informações como o endereço do local de aplicação das provas, o número da sala e orientações de prevenção à covid-19 durante as provas. O uso de máscara de proteção respiratória, por exemplo, é obrigatório. De acordo com a UERR, os candidatos devem imprimir o cartão de local de prova.

A aplicação de provas do Vestibular 2021 está prevista para o dia 9 de maio. Além disso, o edital especifica que os locais de prova serão em Boa Vista e Rorainópolis, das 8h às 13h (de acordo com o horário local). As provas contam com 72 questões com conteúdos de oito disciplinas. Além disso, os candidatos deverão responder a uma prova discursiva de redação.

Vagas e resultados do Vestibular 2021

Ao todo, a oferta da UERR para o Vestibular 2021 é de 830 vagas. Ainda segundo o edital, 72 vagas são para a comunidade em geral, 332 vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública localizada em Boa Vista/RR, 332 vagas para aqueles que cursaram o ensino médio em escola pública do interior de Roraima, e 94 vagas para pessoas com deficiência.

A UERR deve divulgar as notas das provas objetivas no dia 24 de maio. Desse modo, os candidatos terão os dias 25 e 26 para enviar recursos. Após a análise dos recursos, a universidade divulgará as notas finais no dia 28 do mesmo mês. A 1ª chamada ficará disponível a partir do dia 30 de junho. Clique aqui e confira mais detalhes no site da CPCV.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia ainda SiSU 2021/1: prazo para chamadas da lista de espera inicia nesta terça-feira.