“Vestir essa camisa sempre será especial”; Victor Luis se declara ao Palmeiras e revela que não quis ouvir propostas de outros times para voltar a jogar pelo Verdão

Embora não viva um bom momento no Campeonato Paulista, o Palmeiras está a passos largos de se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Atual campeão do torneio sul-americano, o Alviverde Imponente tem como objetivo na temporada conquistar a Glória Eterna mais uma vez. E um dos destaques do Maior Campeão do Brasil até aqui é Victor Luis. Cria da Academia, o jogador retornou ao Palestra após ser emprestado para o Botafogo em 2020.









Em entrevista a equipe de reportagem do BolaVip Brasil, Victor Luis relembrou o gol que fez diante do Santos, na campanha do título do Campeonato Brasileio, onde se ajoelhou no final do jogo, comentou se além de atuar na lateral-esquerda pode jogar mais avançado como fez no Botafogo, Falou sobre a maratona de jogos do Alviverde e por fim, confessou que teve propostas de alguns clubes no final da última temporada, mas o seu objetivo sempre foi retornar ao Palmeiras.

“Eu sempre agradeço a Deus antes de entrar em campo e ao sair. E não ia ser diferente quando eu fizesse um gol. Foi com certeza um dos momentos mais marcantes na minha carreira e veio um filme na minha cabeça, como um torcedor do Palmeiras se tornando jogador de futebol, marcando um gol num clássico“, afirmou o lateral, que também revelou que ama defender o seu clube, mesmo que tenha passado por muitos altos e baixos no Maior Campeão do Brasil. O Ala espera ter um ano de 2021 melhor e com mais oportunidades que nos anos anteriores.

“Sempre tive bons momentos no Palmeiras mesmo em alguns situações difíceis, como 2014, por exemplo. Vestir essa camisa sempre vai ser especial, mas com certeza ganhar uma sequência, conceder assistência, estar invicto na Libertadores, disputando essa competição com chances de sermos campeões novamente, é um grande momento“, ressaltou Victor que ao ser questionado se prefere jogar de ala ou mais avançado revelou que tem que estar apto para jogar a onde o treinador preferir.

“Acho que tenho que buscar ir bem em ambas funções, defensiva ou ofensiva. Não tenho posição de preferência, mas me sinto bem fazendo qualquer uma das duas. Hoje eu sou mais exigido ofensivamente, apesar de saber que posso fazer mais quando precisar subir. Quero contribuir mais no ataque, conceder assistências e ajudar meus companheiros”, declarou o ala, que por fim revelou que teve propostas para deixar o Verdão em definitivo e também explicou como está sendo ter que jogar de dois em dois dias

“Sempre aparecem bastantes sondagens, muitos clubes ligaram sim interessados logo quando eu saí do Rio de Janeiro, mas o plano A sempre foi o Palmeiras.É pesado, para o grupo todo tenho certeza que está sendo cansativo, mas a comissão técnica está mesclando as equipes e tentando não deixar nenhum atleta com desgaste. Mas hoje o que mais está sendo difícil é que quase não vemos nossa família. Mas são fases do futebol em adaptação num momento de pandemia. Temos que conviver da melhor maneira.”, concluiu.