Victor Hugo desabafa sobre mensagens de ódio nas redes sociais: ‘Não sei mais o que fazer’

O ex-brother Victor Hugo usou o Instagram nesta quarta-feira (26), para denunciar as mensagens de ódio que recebe nas redes sociais. Nos stories, o psicólogo contou que não sabe mais o que fazer com essa situação, que acontece desde do fim do Big Brother Brasil 20. Foto: Reprodução/ Instagram

“Todo dia tentam de várias maneiras me humilhar, me abater, me assustar. O problema não está em mim. Está nessas pessoas doentes que não tem nada para fazer e vem infernizar. Isso já passou dos limites. Tem mais de um ano que eu passo por isso todos os dias. A gente releva, depois a gente tenta esquecer, coloca panos quentes, mas chega! Eu não vendi minha alma não. Eu entrei no BBB para melhorar minha vida e da minha família. Até agora foi só desgraça e coisa ruim. Não sei mais o que é ser feliz! Não sei mais quem sou! Quando me dizem que eu não estou sozinho é mentira. Eu estou sozinho sim”, começou ele.