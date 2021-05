A vitória por 3 a 0 do Flamengo, nesta noite de sábado, sobre o Volta Redonda, deixou o time de Rogério Ceni na boa para avançar à final do Estadual. Na partida de ida da semifinal, disputada no Raulino de Oliveira, os três gols foram marcados na etapa final por Pedro, com duas assistências de Michael e uma de Arrascaeta. Confira os gols no vídeo acima.

