O Bahia superou o Ceará nos pênaltis e conquistou o título da Copa do Nordeste de 2021. No tempo regulamentar, o Tricolor de Aço venceu por 2 a 1, devolvendo a derrota sofrida na ida, em Pituaçu, por 1 a 0. Confira no vídeo acima os três gols do confronto no Castelão, marcados por Rodriguinho e Gilberto, para o Bahia, e Jael, a favor do Ceará.

Rodriguinho abriu o placar no Ceará (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)