Vídeo de Kerline vaza Karol Conká falando supostamente mal de Rafa Kalimann; veja

O Big Brother Brasil 21 chegou ao fim, mas ainda reserva algumas polêmicas envolvendo ex-participantes. Na noite de quarta-feira (5), enquanto cumpria agenda no Multishow, Kerline gravou stories em seu perfil oficial no Instagram e acabou captando a voz da rapper Karol Conká comentando que uma pessoa a chamou de vazia e, agora, “tem um programa vazio”.

Kerline, que foi a primeira eliminada do BBB 21, apagou os stories, mas os internautas logo associaram a fala de Conká à ex-BBB Rafa Kalimann, que estreou o programa “Casa Kalimann”, no Globoplay, e recebeu muitas críticas na web. No início de fevereiro, a Rafa twettou que Karol era “vazia”.

“Não devia tá julgando. Sabe que tudo que vai volta. Me chamou de vazia aqui e tá com um programa vazio”, disse Karol Conká.

Karol Conká foi eliminada do BBB 21 com a maior rejeição da história do reality, com 99,17% dos votos. Já Rafa, participou do BBB 20 e conquistou o segundo lugar da edição.