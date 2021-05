Os memes criados durante o BBB21 surtiram efeito. A empresa já enviou para ele um kit para lá de especial, com iogurtes Vigor Grego personalizados com a sua imagem nas embalagens. Agora, Gilberto Nogueira é “Gil da Vigor”. Veja foto:

O trabalho do economista será relacionado a criação de posts e peças de comunicação para as redes sociais. Para isso, ele vai atuar em parceria com a SunsetDDB, a agência de publicidade da Vigor. Gil também já assinou um contrato com a Globo.