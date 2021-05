Viih Tube compartilhou com o seguidores do instagram um momento de intimidade com o namorado na noite de quinta-feira (27). A ex-participante publicou uma foto em que aparece no banheiro, cuidando da pele ao lado de Bruno Magri.

“Boa noite de skincare com o namo????”, escreveu a youtuber na legenda da publicação. “A princesa e o tal namorado líndão”, “Oia a falsinha com o namoradinho q lindooo” e “Casal lindo!” foram algumas das reações.