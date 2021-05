Vilson Ribeiro vai atuar no departamento de futebol do Coritiba

Brasileiro

Ex-presidente é escolhido para atuar no departamento de futebol do Coritiba



Vilton Ribeiro vai trabalhar ao lado do diretor Osiris Klamas

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 20 (AFI) – A reformulação no departamento de futebol do Coritiba continua a todo vapor após a eliminação precoce no Campeonato Paranaense. Depois da saída do diretor de futebol José Carlos Brunoro, a diretoria acertou a volta do ex-presidente Vilton Ribeiro.

O ex-mandatário vai trabalhar no departamento de futebol ao lado do diretor Osiris Klamas na montagem do elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, além de acompanhar o trabalho em campo no dia a dia.

Vilson Ribeiro vai exercer cargo no departamento de futebol (Foto: Site Oficial do Coritiba)

Vilson Ribeiro foi presidente do Coritiba entre 2011 e 2014 e já fazia parte da nova diretoria coxa-branca desde o início do ano, atuando como diretor institucional e de relações internacionais.

Os trabalhos entre os dirigentes continuam a todo vapor para buscar reforços visando a Série B do Brasileiro, que começa na próxima semana. Pelo menos seis jogadores são aguardados por Gustavo Morínigo.

A estreia do Coritiba no campeonato será na sexta-feira da semana que vem, contra o Avaí, às 21h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.