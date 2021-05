Vingança de Maria Marta e mais: o que vai acontecer em Império de 31 de maio a 5 de junho

José Alfredo aprecia a foto do Monte Roraima. Antoninho agradece a Xana pela festa. Maria Ísis vai à casa de seus pais. João Lucas decide seguir Maria Ísis. Jurema e Tuane pensam em investigar Reginaldo. Maria Marta e Maurílio descem o Monte Roraima juntos. Enrico elogia Vicente e todos se surpreendem. Cora faz mais uma colagem em seu álbum de recortes. Severo faz o exame de DNA e avisa a Cora. Maria Ísis é hostil com João Lucas. Ismael pede para falar com José Alfredo, mas é barrado na entrada da joalheria. Ismael entrega o anel de esmeralda para José Alfredo.

José Alfredo se surpreende com o pedido que Ismael faz por ter devolvido o anel. Maria Marta observa o diamante rosa. Fernando implora que Cora o ajude a reatar com Cristina. Xana incentiva Juliane a pedir uma pensão para Júnior. Cora fala do telefonema de Fernando para Cristina. Amanda volta para a mansão e José Pedro comunica a Danielle. Du pede para ficar na casa de João Lucas. Pietro avisa a Ismael que a matéria sobre ele foi divulgada. Maria Marta se enfurece com Danielle ao ouvi-la dizer que deixará a mansão com José Pedro.

Maria Marta enfrenta Danielle e José Pedro convence a esposa a permanecer na mansão. Maria Marta guarda o diamante rosa em seu cofre. Amanda recebe dinheiro de Maria Marta como parte de seu acordo. Cora alerta Cristina sobre Fernando. Naná descobre que Ismael mentiu para proteger Lorraine. Fernando observa Cristina e Vicente juntos. José Pedro pensa em Amanda. José Alfredo se lembra de Sebastião. Tuane fala para Jurema que vai tentar passar um tempo com Victor. Cora atormenta Cristina por causa de Vicente. Fernando vai atrás de Vicente.

Ismael aborda Vicente, e Fernando desiste de se aproximar do cozinheiro. Tuane discute com Elivaldo. Fernando conversa com Cora e faz pacto com ela. Amanda provoca Danielle. Victor pede que seus pais voltem a morar juntos. João Lucas pensa em Ísis. Marta conta para Amanda que José Alfredo tem uma amante. Salvador fica animado com a visita de Orville. Magnólia e Severo chegam à casa de Ísis, depois que José Alfredo vai embora. Cláudio vê um fotógrafo perto de sua casa. Marta chega à casa de Ísis e se convida para almoçar com a família dela.

José Alfredo ameaça confiscar os bens de João Lucas caso ele não comece a trabalhar. Cora tenta falar com Cristina sobre Fernando. Tuane se espanta ao ver que um dinheiro foi depositado em sua conta. Marta sugere que Ísis deixe José Alfredo para ficar com João Lucas. Orville conversa com Salvador. Naná e Xana percebem o interesse de Antoninho em Jurema. Téo manda Érika investigar a história de Ismael. Tuane afirma a Xana e Naná que conseguirá ficar com Victor. Marta incentiva João Lucas a visitar Ísis. Ismael inventa uma desculpa para não falar com Érika. João Lucas vai à casa de Ísis.