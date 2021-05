Vitão defende Luisa Sonza de ataques: ‘nem imagino a dor’

Vitão quebrou o silêncio sobre os ataques que Luisa Sonza vem sofrendo nesta segunda-feira (31), após o anúncio da morte do filho de Whindersson e Maria Lina. Em vídeos que foram apagos pouco tempo depos de serem postados, o cantor alegou que esses comentários só “aumentam a dor”.

“Fiquei muito comovido e mexido hoje de manhã quando vi a notícia do filho do Whindersson e da esposa dele. Eu tenho muita vontade de ser pai um dia e eu nem imagino como deve ser a dor de um pai e de uma mãe de perder um filho assim logo nas primeiras horas de vida. E quando eu vejo as pessoas, mais uma vez, atacando a Luísa na internet… Sei lá, parece que vocês estão tentando amenizar a dor deles causando muita dor em outra pessoa, tá ligado. Só que na verdade, vocês não estão amenizando dor nenhuma, só causando muita dor na Luísa e neles também, consequentemente. Só gerando mais dor, tá ligado”, começou.

Ele também tratou de reforçar o apoio para a namorada. ” Luísa é minha parceira de vida e é muito doloroso pra mim ver ela passando por isso. Ver ela sendo culpada por um bagulho tão sério assim. Isso não é brincadeira, mano. Quem faz isso realmente não sabe o que tá fazendo e não sabe o que tá causando dentro da cabeça de outras pessoas e dentro do coração de outras pessoas”, contou o jovem.