Vitão enaltece talento de Luísa Sonza: ‘uma das maiores cantoras do Brasil’

“Se tirar a bunda da Luísa Sonza ela não faz música nunca mais”, comentou um internauta após Sonza posar coberta por chocolate para divulgação do novo single com Pedro Sampaio.

Em seguida, Vitão também se pronunciou sobre a situação: “Não é a bunda da Luísa que canta lindamente (só quando ela solta uns ‘peidinhos’ lindos para combinar com os meus). O fato de ela ser a coisa mais gostosa do mundo não anula o fato de ser uma das maiores cantoras do Brasil. Assiste a apresentação dela no prêmio multishow e volta aqui”, comentou o cantor.