Vitória fecha a contratação de atacante que estava em Camboja

Vitória fecha a contratação de atacante que estava no futebol de Camboja



Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Salvador, BA, 20 (AFI) – Buscando fortalecer sua equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, cuja equipe é formada por jogadores sub-23, o Vitória anunciou a contratação do atacante Paulo Victor, de 26 anos, que estava atuando no futebol do Camboja.

Foto: Reprodução

Após duas temporadas no Phnom Penh Crown, do Camboja, o jogador realiza exames na Toca do Leão ainda nesta quinta-feira (20), para então assinar contrato com o Vitória. Buscando fortalecer a equipe, o jogador maranhense terá sua primeira grande oportunidade no futebol brasileiro.

No Brasil, o atacante teve uma passagem no futebol mineiro, quando atuou pelo Nacional de Muriaé, time da segunda divisão estadual. Além do time mineiro e a passagem por Camboja, Paulo Victor também jogou na Coreia do Sul.

Mesmo com 26 anos, o jogador poderá atuar pelo Vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, com data marcada para começar no dia 10 de junho. Isso se dá pelo fato de que o regulamento da competição permite até quatro atletas com a idade superior a 23 anos por time.