Viúva de Kevin faz tatuagem em homenagem ao MC: ‘Vai na paz, meu amor’

A advogada Deolane Bezerra, viúva do funkeiro Kevin, morto ao cair da varanda de um hotel do Rio, no dia 16, fez nesta quarta-feira uma tatuagem em homenagem ao MC. Deolane tatuou no braço a foto do noivado dos dois, em Cancún, no México, no fim de abril. Ao compartilhar um registro do desenho nas redes sociais, ela escreveu: ‘Vai na paz, meu amor’. Foto: Reprodução

Kevin morreu na noite do último dia 16, logo após dar entrada no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Ele foi levado para a unidade de saúde por bombeiros do Grupamento de Busca e Salvamento da Barra da Tijuca, que o socorreram após uma queda da varanda da suíte 502 de um hotel na orla do bairro. Na ocasião, ele estava no quarto com o amigo Victor Elias Fontenele e a modelo Bianca Domingues e teria tentado passar para o quarto de baixo por receio de que sua mulher, a advogada Deolane Bezerra, chegasse ao local.