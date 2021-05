Viuva de MC Kevin detona amigos de cantor em velório: ‘sanguessuga’; assista

A viúva de MC Kevin, a advogada Deolane Bezerra, detonou os amigos do cantor durante o velório que aconteceu nesta terça-feira (18). Ela realizou um discurso durante a cerimônia e fez questão de criticar as “amizades falsas” que o companheiro tinha.

“Família é pai, mãe, irmão. Isso aqui é coisa de falso amigo. Eu cansei de falar para o Kevin tomar cuidado, abrir o olho. Ele tinha muito amigo falso, sanguessuga. Cansei de falar para o Kevin que tudo tem consequência na vida”, disse Deolane em um vídeo que viralizou nas redes sociais.

Ela também falou sobre a morte do artista, que caiu do 11º andar de um hotel. “Homem casado não anda com homem solteiro. São vidas diferentes, são atitudes diferentes. O Kevin tinha 23 anos, cansei de perdoar pela vida que ele levava. Eu amei e perdoei. Eu e o Kevin passamos um ano e dois meses juntos que valeu mais que dez anos de casamento de muita gente que está aqui. O que me conforta é saber que, até o último dia de vida dele, ele morreu me amando”, disse.