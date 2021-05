Viúva de MC Kevin posta indireta: ‘quantas mentiras e contradições’

A viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, publicou algumas indiretas nas redes sociais após depor por cerca de oito horas na segunda-feira (17).

A advogada escreveu frases sobre mentira e contradição e também falou em covardia. “Quantas mentiras e contradições, senhor amado! Mas a tua justiça não falha! Eu confio em ti, senhor”, disse.

Em um storie, Deolane citou uma frase do empresário de Kevin, Angelo Canuto. “Um corpo sem vida fala sem mentir e se contradizer. Um corpo vivo, se não trouxer a verdade, depõe toda hora contra si mesmo em vossas contradições. Não sei ler corpos, mas aprendi a ler a verdade e a mentira na face”, concluiu.

MC Kevin morreu no domingo (16), após cair no quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro (RJ). A polícia investiga a morte do cantor de 23 anos. Nesta segunda-feira (17), amigos e familiares de Kevin foram ouvidos.