Viuva de MC Kevin registra boletim de ocorrência por difamação: ‘Não vou aceitar’

A viúva de MC Kevin registrou um boletim de ocorrência por calúnia e difamação nesta segunda-feira (24). Deolane Bezerra revelou que está sofrendo ataques e sendo alvo de ofensas que abalam a integridade dela e da família.

“Coisas inacreditáveis, coisas inverídicas, coisas sobre os meus filhos e eu não vou aceitar isso, muito menos ferindo a minha profissão. Eu sou uma pessoa digna, honesta e a que mais está sendo prejudicada nessa história, depois dos familiares, que vão sofrer eternamente com a perda do Kevin. Não é justo, para isso tem que ser tomadas as medidas cabíveis e é o que eu estou fazendo aqui”, relatou em entrevista ao Balanço Geral.