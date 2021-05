Viúva de MC Kevin se pronuncia após ter imagem vinculada a ex do passado que foi preso

A advogada Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, morto em 16 de maio, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para falar sobre informações que circulam na web a seu respeito. Segundo ela, vincularam sua imagem com a de um homem que fora preso em São Paulo. A advogada acrescenta que já teve um envolvimento com o rapaz quando era mais jovem, e que já fazem 13 anos que os dois não possuem “envolvimento nenhum”.