Vivo reúne vagas de Digital emprego em São Paulo e Curitiba

Já imaginou trabalhar em uma das maiores empresas do Brasil e do mundo? Esta pode ser a chance que você estava esperando! A Vivo, operadora de telefonia e soluções de internet e telecomunicações, está com mais de 200 vagas de emprego disponíveis para as cidades de São Paulo (SP) e Curitiba (PR). Há chances para todos os níveis, de júnior a gerente, em diferentes áreas e funções.

Os interessados poderão concorrer, por exemplo, às oportunidades para Analista Arquitetura de Sistemas Sr, Analista CRM Sênior (SAS RTDM), Analista de Capacidade Sênior, Analista de Devops, Analista de Estratégia SAS,

Analista de Implantação Sistemas, Analista de Squad Sr | Experiência Cliente (exclusivo PCD), Analista Experiência Cliente, Analista Funcional Sistemas, Analista Marketing, Analista Projetos, Analista Projetos Pleno, Analista Qualidade Sistemas, Analista Suporte Infraestrutura Servidores de Aplicações | Middleware & Digital, Arquiteto(a) de Software, Consultor (a) Cientista de Dados, Consultor (a) de Inovação Aberta, Consultor(a) | Engenheiro(a) de Software, Consultor(a) Governança e Privacidade de Dados, Consultor (a) Sistemas, Consultor de Projetos, Especialista de Sistemas, entre outras.

Estudantes do ensino superior também podem participar da seleção, que visa recrutar estagiários para as seções de Inovação Aberta e Qualidade dos Sistemas. Os requisitos, é claro, variam de acordo com a posição desejada.

Na Vivo, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a diversos benefícios, como Academia, Vale Refeição, Vale Alimentação, Auxilio Farmácia, Assistência Médica, Odontológica e Seguro de Vida, além de celular corporativo, plano de voz e dados ilimitado, bônus ou PPR anual, auxílio escola, creche ou babá, entre outros.

A empresa ainda se orgulha por promover um ambiente diverso e dinâmico, onde o dress code é liberado e a possibilidade de trabalhar remotamente até duas vezes por semana é real.

Como participar do processo seletivo da Vivo

Para concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis no time de Digital da empresa, é preciso acessar o site https://vivodigital.gupy.io/ para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo.