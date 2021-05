Paulista

Paulista A3: Volante retorna ao Bandeirante para duelo decisivo com o Nacional



11º, com 17, o Bandeirante precisa vencer e torcer por tropeços de Capivariano e Desportivo Brasil para classificar

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Birigui, SP, 24 (AFI) – Ainda sonhando com uma classificação às quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista, o Bandeirante terá um adversário direto nesta terça-feira (25), às 15h, quando irá até São Paulo para encarar o Nacional, em partida válida pela 15ª e última rodada da competição estadual.

Oitavo colocado, com 19 pontos, o Naça precisa vencer para se garantir nas quartas. Já o Bandeirante, 11º, com 17, precisa vencer e torcer por tropeços de Capivariano e Desportivo Brasil.

RETORNO

Foto: Divulgação

Para enfrentar o Nacional, na luta direta por uma vaga no G8 da Série A3, o técnico Márcio Ribeiro poderá contar novamente com o volante Gabriel Rapchan, que levou terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 contra o Penapolense na última quinta-feira (20) e cumpriu suspensão no empate em 0 a 0 contra o Comercial.

Com isso, Thiago Cesar deve voltar ao banco de reservas. Além do retorno de Rapchan, o treinador também tem dúvidas no ataque, onde Thiago César e Fábio Leite brigam por uma vaga no time titular.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Assim, o Bandeirante deve ir à campo com: Henal; Rafael Sayão, Luisão, Gabriel Bahia e Paulão; Gabriel Rapchan, Norton, Davi Ceará e Dandan; Anderson Cavalo e Thiago Cesar(Fábio Leite)