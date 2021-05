Volta Redonda deve anunciar Eduardo Grasson e Rômulo Cabral em breve

Brasileiro

Série C: Volta redonda deve anunciar zagueiro ex-Resende e atacante ex-Botafogo



Eduardo Grasson e Rômulo Cabral devem ser os próximos reforçoss do Voltaço. O clube deve apresentar os jogadores em breve

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Volta Redonda, RJ, 26 (AFI) – Já de olho no início da Série C no final de semana, o Volta Redonda encaminhou as contratações do atacante Rômulo Cabral e do zagueiro Grasson. No início da semana, o clube apresentou os atacantes Michael Paulista e Natan.

Os atletas ainda não foram anunciados pelo clube porque faltam alguns detalhes para confirmar o negócio, mas a apresentação deve acontecer em breve.

NÃO VÃO JOGAR FINAL DE SEMANA



A diretoria já adiantou que não terá tempo de apresentar e inscrever o nome dos jogadores no Boletim Informativo Diário (BID) a tempo da partida de estreia da Série C, no domingo.

RODOU PELO MUNDO



Rômulo Cabral, de 29 anos, estava no Sagamihara, do Japão, e deve chegar nesta quarta-feira na sede do Voltaço. Revelado pelo Botafogo, o atacante já atuou pelo Friburguense, Athlético-PR, Ferroviária e Paulista, além de passagens por clubes europeus e asiáticos.

Rômulo Cabral, no Japão – Foto: Reprodução / Instagram

ZAGUEIRO VINDO DO RIVAL



Já o zagueiro Grasson, de 27 anos, veio do Resende, rival do Voltaço. Como rescindiu com o Gigante do Vale no fim do Carioca, o defensor deve reforçar o clube sem custos. O atleta já chegou no CT Oscar Cardoso e treinou com o equipe normalmente.

Eduardo Grasson quando atuava pelo Resende – Foto: Alexandre Neto

PRÓXIMO COMPROMISSO



A estreia do Voltaço na Série C é contra o Altos-PI, neste domingo, às 15h, em Teresina.