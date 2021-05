Volta Redonda x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Depois de uma partida acirrada com direito à discussão entre goleadores, Volta Redonda e Flamengo voltam a se enfrentar uma semana depois de decidirem a Taça Guanabara. Desta vez, o duelo será válido pela ida das semifinais do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 21h05 deste sábado, no Estádio Raulino de Oliveira, cujo mando é do time da Cidade do Aço.

Como está num período entre jogos da Libertadores, o Flamengo escalará uma equipe mista e poupar alguns jogadores – o que ocorreu na semana passada, quando os laterais titulares, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro iniciaram no banco, por exemplo. Filipe Luís e Gabigol sequer foram relacionados, assim como Gerson, que realizará exames neste sábado, por dores na coxa direita.

Já o Voltaço, com a dupla artilheira Alef Manga e João Carlos, tentará surpreender novamente, tanto que vem realizando treinos táticos no Raulino a fim de auxiliar em possível revanche. Oliveira, suspenso, é o único desfalque.

Confira mais informações da partida entre Volta Redonda e Flamengo:



Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Data e hora: 1º de maio de 2021, às 21h05.

Árbitro: Rafael Martins Sá.

Assistentes: Michael Correia e Wallace Santos.

Árbitro de vídeo: Pathrice Maia.

Onde assistir: Record, Cariocão TV, FlaTV+ e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)



Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Bruno Viana, Willian Arão e Renê; João Gomes, Diego, Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

Lesionados: Rodrigo Caio, Gerson, Thiago Maia e César.

Suspensos: Ninguém.

Pendurados: Oliveira.

VOLTA REDONDA (Técnico: Neto Colucci)



Andrey; Régis Souza, Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Junior e Luciano Naninho; Alef Manga, Hiroshi e João Carlos

Suspensos: Oliveira.

Pendurados: Ninguém.