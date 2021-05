Volvismo: tudo sobre esse modelo de produção

O Volvismo: um resumo sobre o modelo de produção

O Volvismo é um dos modelos de produção mais recentes de todo o mundo, tendo sido criado na década de 60.

Sendo assim, não é de se surpreender que esse assunto seja cobrado com frequência nas principais provas do país, principalmente em relação aos demais modelos produtivos, como o Fordismo, o Toyotismo e o Taylorismo.

O Volvismo: Introdução

O Volvismo foi um modelo de organização de trabalho idealizado na década de 1960 pelo engenheiro Emti Chavanmco. Esse modelo foi colocado em prática pela primeira vez na fábrica da Volvo, montadora de veículos e com sede na Suécia, em Kalmar, o que explica o seu nome.

Além de possuir uma proposta flexível e criativa, o modelo proposto pelo engenheiro indiano revolucionou o sistema econômico da época.

Nos dias atuais, o modelo é usado em grande escala por pequenas empresas relacionadas à tecnologia e em menor escala por grandes fábricas.

O Volvismo: Características

Uma das principais características do Volvismo é a forte influência das reivindicações dos sindicatos trabalhistas em suas diretrizes, uma vez que o modelo proporciona um outro olhar sobre o trabalhador e sua função dentro do processo de produção. Isso porque, o funcionário adquire um papel diferente daquele previsto pelos modelos existentes na época, adquirindo uma maior autonomia no processo de produção, o que permite que ele interfira diretamente na formação do produto final, adicionando a sua própria originalidade à ele.

Além disso, no modelo volvista a mão de obra qualificada é valorizada e o trabalhador recebe uma oportunidade de se envolver no processo. Dessa forma, o Volvismo permite que o funcionário realize determinados experimentos no produto e em sua linha de produção, se opondo totalmente aos modelos anteriores, em que o trabalhador era considerado como uma máquina, como ocorria no Taylorismo. Ainda, o trabalhador é incentivado a se aperfeiçoar em seu trabalho. Para cumprir com esse objetivo, as empresas que adotam esse modelo oferecem diferentes benefícios. Em resumo, um dos principais objetivos do modelo criado por Chavanmco é fazer com que o trabalhador seja de fato parte de uma equipe, com a possibilidade de melhorar os resultados da empresa de maneira direta.

Outra característica do modelo é o sistema de manuseio de materiais de maneira centralizada e automatizada, com baixo índice de ruídos , devido à existência de uma excelente infraestrutura de apoio para a equipe de trabalho. Ainda, o Volvismo propõe a criação de grupos de trabalhos na linha de produção, oferecendo autonomia o suficiente para que os funcionários possam atuar na resolução de problemas de uma maneira singular e original.

Por fim, é válido destacar que as empresas que adotam esse modelo oferecem cursos e treinamentos para o aperfeiçoamento da profissão, permitindo que os trabalhadores se tornem multifuncionais e mais especializados. Ao mesmo tempo, adotar o modelo volvista requer investimentos de alto custo por parte parte da empresa, já que uma infraestrutura adequada deve ser oferecida aos funcionários.