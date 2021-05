Votuporanguense bate o Primavera e garante mando de campo nas quartas

Paulista

Votuporanguense 3 x 1 Primavera – Vitória garante mando para o CAV nas quartas



Com o resultado, o Votuporanguense enfrenta o Marília nas quartas, enquanto o Primavera pega o Barretos

Publicado em 25/05/2021

por Oscar Silva

Votuporanga, SP, 25 (AFI) – Jogando na tarde desta terça-feira, na Arena Plínio Marin, no encerramento da primeira fase do Paulista A3, o Votuporanguense não tomou conhecimento do adversário e bateu o Primavera pelo placar de 3 a 1. Vinícius Diniz (duas vezes) e Gabriel Barcos, anotaram para o time comandado pelo técnico Rogério Corrêa, enquanto Samuel descontou para os visitantes.

Com o triunfo, o CAV terminou na terceira colocação com 27 pontos ganhos. Já o representante de Indaiatuba ficou na sétima posição com 23 pontos.

Ataque da equipe foi o destaque na vitória – Rafael Bento/Votuporanguense

TUDO IGUAL



Votuporanguense e Primavera fizeram um primeiro tempo bastante movimentado com direito a gols e oportunidades perdidas. Aos três minutos, quase o gol do time da casa com Marquinhos que acertou o travessão. Dois minutos depois, o gol aconteceu a favor do CAV com Vinícius Diniz. Aos 33 minutos os visitantes chegaram com perigo a meta do votuporanguense com Samuel. O número um da Pantera fez uma grande defesa em dois tempos. Nos acréscimos, Samuel deixou tudo igual.

MERECIDO



Na volta para o segundo tempo, o time da casa voltou ainda mais ligado e conseguiu o segundo tento aos 14 minutos, outra vez com Vinícius Diniz. Aos 32, Israel resolveu arriscar de fora da área e bola passou com muito perigo a meta do Primavera. O goleiro André Luiz só ficou olhando a bola sair. No restante da partida foram, mais duas situações de gols. Uma para cada lado, mas nos acréscimos, Gabriel Barcos de Pênalti, decretou de vez a merecida vitória, 3 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS



Pelas quartas de final, o Votuporanguense que terminou em terceiro na classificação pega pela frente o Marília, que foi o sexto colocado. Já o Primavera, sétimo colocado encara o Barretos, este terminou a primeira fase na segunda posição.