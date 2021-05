Votuporanguense conta com o talento de Jean Carlos para as quartas

Paulista

Paulista A3: Votuporanguense conta com jovem talentoso para duelo nas quartas



Jean Carlos, de apenas 18 anos, já possui experiência internacional da época em que atuava pelo Flamengo, quando tinha apenas 15 anos

Publicado em 27/05/2021

por Oscar Silva

Votuporanga, SP, 27 (AFI) – O Votuporanguense, que busca retornar a Série A2 depois de ser rebaixado na temporada passada, conta no seu elenco com vários atletas jovens e que vem fazendo um bom campeonato. Na primeira fase, terminou na terceira colocação somando 27 pontos em 45 disputados. Neste grupo, está o atacante Jean Carlos, de apenas 18 anos, que apesar da idade já tem experiência internacional.

Jean Carlos, quando atuava pelo Flamengo – Foto: Reprodução

NA HISTÓRIA



Na carreira, a joia do CAV sagrou-se campeão em 2018 com o Flamengo, no Torneio Internacional Championhisp, denominado Hamdan Bin Mohammed Sub 16, disputado em Dubai, nos Emirados Árabes. Na final, contra o Real Madrid, Jean Carlos nos acréscimos fez o tento que deu o empate por 1 a 1. A decisão foi para as cobranças de pênaltis e o time carioca sagrou-se campeão por 4 a 2.

PEDREIRA PELA FRENTE



Nesta sexta-feira, o CAV fará o primeiro jogo do mata a mata pelas quartas de final contra o Marília, fora de seus domínios. Sobre o jogo, Jean Carlos fez um pequeno comentário.

“É uma competição dificílima e vamos encarar pela frente mais uma pedreira que é o Marília, principalmente jogando na casa deles. Apesar de não poder contar com a sua torcida devido a pandemia. No entanto, temos amplas possibilidades de conquistar um bom resultado e decidir a nossa sorte jogando em casa”, declarou.