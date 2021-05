Votuporanguense vence Marília na ida das quartas de final da Série A3

Paulista

Marília 0 x 2 Votuporanguense – CAV joga bem, vence fora de casa e abre vantagem



Com o resultado, o alvinegro ficou bem perto das semifinais, do outro lado, para avançar o MAC terá que vencer por três de diferença

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Marília, SP, 28 (AFI) – No duelo que fechou as disputas da rodada de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3 na noite desta sexta-feira (28), o Votuporanguense deu um grande passo para avançar às semifinais do estadual e seguir vivo na briga pelo acesso. Mesmo jogando fora de casa, o time alvinegro visitou e venceu o Marília, pelo placar de 2 a 0, em pleno Estádio Bento de Abreu. Os gols foram marcados por Gabriel Barcos e Israel, um em cada tempo da partida.

Os times voltam a se encontrar na próxima segunda-feira (31), às 15h, desta vez na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Como teve melhor campanha em comparação ao seu adversário na primeira fase, o Votuporanguense pode até perder por dois gols de diferença que assim mesmo estará classificado, já que a equipe tem a vantagem de jogar pelo empate no placar agregado.

Para o Marília, resta vencer por três ou mais gols de diferença. Vale lembrar que apenas os dois finalistas conquistam o acesso.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

Espaço incorporado por HTML (embed) %3Ciframe%20width=%22560%22%20height=%22315%22%20src=%22https://www.youtube.com/embed/U-BAxPKQTqI%22%20title=%22YouTube%20video%20player%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22accelerometer;%20autoplay;%20clipboard-write;%20encrypted-media;%20gyroscope;%20picture-in-picture%22%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E

PRIMEIRO TEMPO

Mesmo jogando fora de casa, o Votuporanguense começou avassalador e abriu o placar logo aos quatro minutos. Depois de uma cobrança de falta alçada na área, Gabriel Barcos se anticipou ao goleiro e cabeceou firme para o fundo das redes. A resposta do Marília também veio de uma bola parada. Aos 10, Léo Couto cobrou escanteio e Gustavo Nescau conseguiu resvalar de cabeça, mas mandou a bola por cima do gol.

Votuporanguense vence Marília na ida das quartas de final do Paulista A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

A partir daí, o ritmo da partida caiu um pouco, já que o duelo ficou mais truncado no meio-campo, com as duas equipes trocando passes e buscando espaços para chegar com perigo. Apesar do Marília ter melhorado em campo, foi o Votuporanguense que balançou as redes mais uma vez. Aos 28, Gabriel Barcos aproveitou um rebote e completou para o gol, mas como estava em situação de impedimento, o árbitro invalidou o lance. Por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial alvinegra por 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado, mas a primeira chance de perigo real do segundo tempo aconteceu só aos 25 minutos, quando o Marília ficou bem perto do gol de empate. Joãzinho roubou a bola no meio-campo, foi avançando e encontrou Gustavo Nescau invadindo a área, que soltou o pé em um chute cruzado, mas a bola pegou muita força e saiu por cima, de qualquer forma, assustou o goleiro adversário.

Porém, do outro lado, o Votuporanguense seguiu sendo decisivo e em mais uma bola parada, ampliou o placar. Aos 33 minutos, depois de uma falta cobrada, a bola ficou viva na área e Israel teve que tentar duas vezes para conseguir mandar a bola para o fundo das redes. Nos minutos finais, o Marília foi para o tudo ou nada em busca do gol de honra, mas sem sucesso. Por isso, o duelo terminou mesmo com a vitória do time visitante por 2 a 0.