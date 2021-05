Paulista

Votuporanguense x Primavera – Já classificados, rivais brigam pelo G4



Garantidos nas quartas de final do Paulista A3, agora os clubes lutam para garantir a vantagem do mando de campo

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Votuporanga, SP, 24 (AFI) – Já garantidos nas quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista, Votuporanguense e Primavera farão um duelo direto pelo G8, que vale uma vaga entre os primeiros colocados da competição estadual nesta terça-feira (25), às 15h, na Arena Plínio Marin, em partida válida pela 15ª e última rodada da primeira fase da competição estadual.

Em sexto, com 23 pontos, o Primavera agora luta para garantir o mando de campo no jogo decisivo na próxima fase. Para isso, precisa vencer o quarto colocado Votuporanguense, que tem 24 e torcer por um tropeço do São José.

Foto: Sandro Rodrigues / Primavera

DÚVIDA NO CAV

Para encarar o Primavera, o técnico Rogério Corrêa tem uma dúvida na escalação do time. Fora do jogo passado recuperando-se de um conforto muscular, o lateral esquerdo Felix Jorge fará testes momentos antes da partida e é dúvida para a partida.

Caso o jogador não reúna condições de ir à campo, Matheus Buiate deve comoçar a partida. No mais, a Pantera deverá ser a mesma formação do jogo passado, onde foi surpreendido pelo Barretos, fora de casa, por 1 a 0.

RETORNO

Para a partida diante do Votuporanguense, o treinador Ademir Fesan terá um reforço. Suspenso na última rodada, quando o Primavera Nacional por 2 a 1 em Indaiatuba, o atacante Eduado retorna à equipe e pode pintar na vaga de Dudu.

A escalação oficial só ira ser revelada momentos antes da partida, o clube optou pela concentração máxima antes do duelo que irá definir o adversário e a vantagem do mando de campo na próxima fase do Paulista A3.