Wallace Lemos, do Fluminense-Pi é eleito o técnico do campeonato

Piauiense: Wallace Lemos, do Fluminense, é eleito o melhor técnico do campeonato



Treinador fez história ao levar o clube a um inédito vice-campeonato, além de garantir vagas no Brasileirão Série D e na Copa do Brasil

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Teresína, PI, 27 (AFI) – A Federação Piauiense de Futebol elegeu os melhores do estadual de 2021, que teve a equipe do Altos como o campeão. Mas o prêmio de melhor técnico ficou com Wallace Lemos, que levou o Fluminense ao inédito vice-campeonato, além de garantir calendário nacional para o clube pela primeira vez. O clube irá disputar a Copa do Brasil e o Brasileirão Série D.

Na histórica campanha do Fluminense no estadual, foram 16 jogos, sete vitórias, três empates e seis derrotas. Além de tido o segundo melhor ataque com 23 gols.

Wallace Lemos foi eleito o técnico do campeonato – Foto: Reprodução

