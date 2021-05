Werley, do vasco, pede rescisão de contrato e cobra dívida milionária

Brasileiro

Zagueiro do Vasco pede rescisão de contrato e cobra dívida de R$8 milhões



Werley, de 32 anos, está fora dos planos de Marcelo Cabo. O jogador tem contrato até o final de 2022

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio da Janeiro, RJ, 20 (AFI) – Sem atuar, e afastado do elenco desde que o Brasileirão terminou. O zagueiro Werley, do Vasco, pediu a rescisão do seu contrato que tem duração até 2022. Werley também está cobrando o pagamento de uma dívida no valor de R$ 8.756.696,06.

A juíza Claudia de Abreu Lima Pisco, na 45ª Vara do TRT-RJ. Nesta quarta-feira, ela deua té 48h para o clube se manifestar sobre o caso antes de definir as questões contratuais.

Werley pediu rescisão de contrato com o Vasco – Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

NÃO VALE A PENA



O defensor tem um dos salários mais altos do elenco, e um contrato até dezembro de 2022. O Vasco busca uma solução para o jogador, que chegou a ser procurado pelo Ceará, mas não houve avanços nas negociações.

O jogador estava treinando separado, até pedir sua rescisão esta semana e deixar de frequentar o Centro de Treinamento. Werley está fora do planos do treinador Marcelo Cabo.

VELHO DE CASA



O veterano de 32 anos está no Vasco desde 2018 e já participou de 77 jogos com a camisa cruz-maltina. Na última temporada iniciou como titular ao lado de Leandro Castan, mas perdeu espaço quando o técnico Ramon Menezes.