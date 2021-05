WhatsApp estabelece prazo para que usuários aceitem os novos termos

Os usuários do WhatsApp terão até o próximo sábado, 15, para decidirem se vão aceitar ou não os novos termos e condições de uso do aplicativo de mensagens instantâneas. O prazo foi estabelecido pela própria empresa. A aceitação é necessária devido a mudança no compartilhamento de dados com o Facebook.

Após o prazo de aceite, que não concordou com os novos termos terá acesso limitado a plataforma, no entanto, “nenhuma conta será removida”, afirma o WhatsApp em seu site oficial.

Entre essas limitações, os usuários que não concordarem com a novas condições não conseguirão abrir sua lista de conversas. “Mas você poderá atender a ligações e vídeo chamadas. Se tiver as notificações ativadas, poderá tocá-las para ler ou responder mensagens, além de retornar ligações perdidas ou vídeo chamadas”, ressalta a empresa.

Sendo assim, as pessoas só poderão acessar as conversas por meio das notificações na tela. Caso o cliente não se sinta satisfeito após “algumas semanas”, a empresa esclarece que o dono da conta pode deixar de receber ligações e notificações.

Nos próximos dias, os titulares receberão notificações como lembrete, para que a decisão seja tomada o mais breve possível. O aplicativo se tornará “mais persistente”, diz a empresa.

Vale ressaltar que a conta de quem não aceitar as novas regras não será excluída imediatamente, mas ficará sujeita a política atual do app para contas inativas. As regras indicam que, se o serviço de mensagens não for utilizado por um prazo de 120 dias, a conta em questão será excluída.

Os dados do WhatsApp poderão ser compartilhados com o Facebook, com possibilidade de utilização dos mesmos dados pelo Instagram e Messenger, todos aplicativos da mesma empresa.

Alguns críticos argumentaram que a decisão da plataforma de mensagens foi invasiva. Sobre isso, a empresa diz “queremos esclarecer que a atualização não afeta de forma alguma a privacidade das mensagens que os usuários compartilham com seus amigos e familiares”.

O WhatsApp e o Facebook não podem ler suas mensagens ou ouvir as ligações que você faz com seus amigos, familiares ou colegas. Tudo o que for trocado ficará entre vocês”, completou.

Por fim, vale lembrar que as alterações que serão incluídas no aplicativo estão sendo anunciadas desde o início do ano.