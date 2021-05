WhatsApp libera função que acelera mensagens de voz; saiba como usar

Liberada! Função que permite acelerar mensagens voz no WhatsApp já pode ser utilizada. Usuários do Twitter publicaram em suas contas sobre a possibilidade de modificar a velocidade de áudios na plataforma de mensagens instantâneas.

A atualização relacionada aos áudios do WhatsApp está inserida na última versão do aplicativo, tanto para aparelhos celular (Android e IOS), como para computadores, notebooks e tabletes, com a opção web.

Desde o mês de março, notícias sobre a função estão sendo divulgadas. No entanto, só nesta semana que os usuários receberam a possibilidade de reproduzir as mensagens de voz com velocidade em 1x, 1,5x e 2x.

Para alterar a velocidade da mensagem de voz, é necessário clicar no ícone de reprodução do áudio e uma outra opção surgirá no lugar da foto do contato, apresentando o modo de aceleração. Caso queira trocar, basta clicar no ícone para mudar a velocidade de reprodução.

Vale destacar que a empresa não deu mais detalhes sobre a novidade. Contudo, nas redes sociais, os usuários se apresentaram bem animados com a nova função.

Nubank libera pagamento com cartão de débito no Whatsapp

Os clientes do Nubank conseguirão realizar pagamentos na nova função de transferências do WhatsApp. Recentemente, a plataforma de mensagens lançou um serviço de transferência de dinheiro com a mesma facilidade de enviar um arquivo na janela de conversa.

Conforme os usuários atualizem seu aplicativo de mensagens e têm acesso a nova funcionalidade, o Nubank envia automaticamente um e-mail e um push para avisar que chegou a novidade e que o cartão de débito pode ser cadastrado.

É importante que o cliente da fintech já tenham acesso ao cartão de débito na empresa, caso não tenha, é possível solicitá-lo por meio do próprio aplicativo. Além disso, a plataforma do banco digital também deve ser atualizada. A opção de pagamentos pelo WhatsApp surgiu com a junção do Facebook Pay e a Cielo.

