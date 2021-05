WhatsApp Pay: entenda o que é e como funciona | Transferência e Pix pelo WhatsApp

O WhatsApp lançou, na última terça-feira (4), o WhatsApp Pay, uma função que permite que sejam feitos pagamentos e transferências por meio do aplicativo, nas conversas da plataforma. O Bolavip Brasil mostra para você em detalhes como funciona essa novidade.

A nova funcionalidade é gratuita. Ou seja, usuários do WhatsApp podem transferir dinheiro e fazer pagamentos sem que nenhuma taxa seja cobrada. A função, porém, ainda não está disponível para todos. Segundo o WhatsApp, isso acontecerá de forma gradual.

Os usuários que desejam usar o WhatsApp Pay precisam estar com o aplicativo de mensagens instantâneas atualizado. Para tal, é necessário verificar na loja de aplicativos do dispositivo se há uma atualização disponível.

Estamos trabalhando para que todo mundo tenha acesso o mais rápido possível, mas fica a dica: se você já tem a ferramenta disponível, mandar um pagamento para um amigo faz com que ele ganhe acesso! �� https://t.co/NpKW8aahhB — WhatsApp (@WhatsApp)

May 4, 2021

Como fazer pagamentos e transferências pelo WhatsApp?

Depois, com o aplicativo já atualizado, para utilizar o WhatsApp Pay basta ir nas configurações do WhatsApp, selecionar a opção “Pagamentos” e habilitar o Facebook Pay. Então, é só ir na conversa que deseja realizar o pagamento, clicar no ícone do clique e ir em “Pagamento”.

O usuário escolhe o valor da transação e opta por uma das bandeiras disponíveis. Depois, insere o PIN escolhido ao configurar o Facebook Pay. Por fim, consegue realizar a transação de maneira rápida e de graça.