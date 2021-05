WhatsApp Pay: tudo que você precisa saber sobre

O WhatsApp anuncia o início do seu serviço de pagamentos, sob o nome de WhatsApp Pay. Será lançado na plataforma da empresa, permitindo a transferência de dinheiro entre pessoas, como família e amigos. Prometem que o serviço terá a mesma facilidade para fazer transferências que enviar fotos para os contatos.

Todos os usuários do aplicativo terão acesso ao serviço do WhatsApp Pay ao longo deste ano. As pessoas que receberem acesso poderão convidar amigos e familiares para realizar pagamentos via WhatsApp, sendo limitadas a cartões de bandeira Visa ou Mastercard. Bancos parceiros também poderão convidar clientes.

No início, terá algumas limitações no WhatsApp Pay. Há um limite de 20 transações por mês, sendo de até R$1000 cada uma, respeitando também, o limite mensal de até R$5000. Vale lembrar que o serviço só é válido dentro do Brasil, e em reais. Os bancos parceiros também poderão impor outras limitações, por segurança.

O essencial sobre o WhatsApp Pay

Até então, o serviço estará liberado apenas para pessoas físicas no aplicativo. O WhatsApp afirma que o serviço chegará para pessoas jurídicas no futuro, mas não divulgou datas. Também não é preciso ter o contato das pessoas salvo para fazer transações, mas a empresa ressalta: “Quando um usuário do WhatsApp recebe uma mensagem de um número desconhecido, ele tem a opção de denunciar, bloquear ou adicionar esse número aos seus contatos”.

Não serão cobradas taxas do usuário nem de empresas envolvidas, tudo será gratuito no WhatsApp Pay. “O WhatsApp não fornece detalhes sobre o modelo de negócio entre as instituições parceiras desse novo serviço. Mas não são cobradas taxas dos usuários”, disse a companhia.

O WhatsApp Pay será habilitado para usuários com cartões de débito, pré-pagos ou cartões combo (possui ambas opções, débito e crédito) das seguintes instituições financeiras:

Banco do Brasil

Banco Inter

Bradesco

Banco Itaú

Mercado Pago

Next

Nubank

Sicredi

Woop Sicredi

Lembrando novamente, somente cartões com bandeiras Visa e Mastercard. Não é possível usar cartões de crédito para realizar as transferências.

Segurança da plataforma e PIX

A empresa afirma que não haverá PIX para pessoas físicas no começo. “A função de iniciador de pagamentos que o Facebook Pagamentos do Brasil Ltda tem no WhatsApp ainda não foi incluída no PIX. Até o momento, apenas instituições de pagamentos e instituições financeiras podem trabalhar no PIX. Os pagamentos no WhatsApp serão integrados ao PIX no futuro”, diz o WhatsApp em nota.

Entretanto, não tenha PIX no início do WhatsApp Pay, a empresa diz que as transferências “são rápidas” e “podem ser realizadas 24 horas por dia, 7 dias por semana”. Espera-se ver o PIX disponível em breve no aplicativo.

“O serviço de pagamentos foi desenvolvido com um forte conjunto de princípios de segurança e privacidade”, diz a corporação. O WhatsApp clama que os pagamentos são protegidos por várias camadas de segurança, como o PIN do Facebook Pay e biometria para dispositivos compatíveis.

O WhatsApp Pay não poderá ter transações realizadas por outros dispositivos senão o do usuário, por conta do PIN do Facebook Pay e a biometria, diz a empresa. Na prática, isso impedirá que golpistas façam transações em outros aparelhos com a conta da vítima.