WhatsApp vai liberar mais recursos; confira

Mais uma novidade! Os usuários do WhatsApp poderão usar sua conta da plataforma de mensagens em mais de um dispositivo. A nova funcionalidade foi anunciada no site WABetaInfo, famoso em publicar as novas funções do aplicativo.

O novo serviço permitirá que o usuário utilize uma só conta em dois celulares, desde que ambos estejam sincronizados com as conversas. Outra possibilidade, diz respeito a utilização do WhatsApp Web sem que o celular esteja conectado à internet.

Essa ferramenta está sendo utilizada desde setembro de 2020 por usuários do grupo de testes da plataforma. No entanto, agora será disseminada aos demais mensageiros.

Segundo o site de notícias WABetaInfo, o primeiro lançamento deve ser da ferramenta que dá a opção de usar o WhatsApp Web quando o celular estiver desligado ou sem conexão com a internet. Hoje, a plataforma exige que o aparelho esteja logado ao computador e a internet.

WhatsApp x Telegram

As novas atualizações do WhatsApp concorrem com as funcionalidades do Telegram, outra plataforma de mensagens instantâneas que vem recebendo bastante espaço no mercado nos últimos meses. Os usuários desse aplicativo já conseguem sincronizar mensagens entre dispositivos há bastante tempo, bem como utilizar a versão web com o celular desligado.

Esta não é a primeira vez que o WhatsApp se inspira nos recursos de outros aplicativos similares. Como exemplo, podemos citar as funções das mensagens que se autodestroem e da aceleração de mensagens de áudios, utilizadas primeiramente no Telegram.

