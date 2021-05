Whirlpool abre matrículas para programa de estágio

A Whirlpool, detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, está com as inscrições abertas para seu novo Programa de Estágio 2021. Há chances para atuação nas unidades da empresa em São Paulo (SP), Rio Claro (SP), Manaus (AM) e Joinville (SC).

Podem se inscrever estudantes dos cursos de bacharelado, tecnólogo ou licenciatura de diferentes áreas do conhecimento, como Comunicação, Químicas e Exatas, Direito, Engenharias, Humanidades e Sociais, Negócios e TI. No entanto, é importante que a formação esteja prevista entre agosto de 2022 e dezembro de 2023 e que os candidatos tenham conhecimento intermediário no idioma inglês.

O Programa tem duração de até 2 anos, período no qual os estagiários serão inseridos em um ambiente dinâmico e terão a oportunidade de trabalhar em um projeto que contribuirá com o resultado da empresa de um modo geral. A expectativa é promover o desenvolvimento individual e profissional de cada um dos contratados por meio do acompanhamento, orientação e liderança de grandes profissionais.

Os estagiários receberão uma bolsa-auxílio compatível com o mercado e terão a possibilidade de fazer horário flexível, além do direito a vale-transporte, seguro de vida, previdência privada, estacionamento, desconto em produtos, assistência médica, home office 2 vezes por semana, short friday uma vez por mês, gympass, berçário nas unidades e auxílio creche.

É importante notar, ainda, que durante o período de isolamento social, somente as funções que são incompatíveis com o Home Office estão atuando presencialmente. Nesse sentido, a empresa informa que avisará todos os estagiários, no momento da entrevista, sobre a necessidade ou não do estágio presencial.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo seletivo do Programa de Estágio Whirlpool 2021 devem acessar o hotsite da iniciativa, disponível em http://estagionawhirlpool.com.br e se inscrever até 31 de maio. O processo seletivo será on-line e contempla as etapas de inscrições, game de competências, speak up, dinâmicas de grupo, entrevistas, definição dos aprovado e, finalmente, admissão – prevista para agosto.