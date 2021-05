Willian pode pintar no Inter Miami, de Beckham e Higuaín, na MLS

Inglês

Brasileiro do Arsenal pode pintar em clube de Beckham e Higuaín, na MLS



A MLS pode ser o destino provável do atleta, que já confessou querer jogar nos Estados Unidos

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – Após o Arsenal indicar que pode negociar Willian na próxima janela de transferências, o The Guardian noticiou que o Inter Miami, da Major League Soccer, time de David Beckham, ex-jogador inglês, estaria de olho na contratação do meia brasileiro.

Foto: Divulgação

Segundo a publicação, o time americano, que tentou contratar o brasileiro na última temporada mas não avançou nas negociações, estaria disposto a negociar com o Arsenal pelo jogador, que na atual temporada disputou 37 partidas pelo clube inglês e anotou apenas um gol.

Também com sete assistências na temporada, Willian tem contrato com o Arsenal até 2023, mas pode estar de saída do clube inglês. A MLS pode ser o destino provável do atleta, que já confessou querer jogar nos Estados Unidos.

Caso a negociação avance e Willian realmente feche com o Inter Miami, jogará ao lado de Gonzalo Higuaín, ex-Juventus. Na Europa, Willian se destacou vestindo a camisa do Chelsea e está no Arsenal desde o começo desta temporada.