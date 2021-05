Windows 10 terá suporte ao codec de áudio AAC Bluetooth

A grande atualização do Windows 10 prevista para ser lançada até o final de 2021 trará novidades em relação ao gerenciamento de áudio. A principal delas é a chegada do suporte ao Advanced Audio Coding (AAC) via Bluetooth, que já está disponível na versão de testes liberada nessa quinta-feira (29) pela Microsoft.

O codec AAC é conhecido por oferecer uma melhor qualidade sonora em arquivos compactados, tornando-se uma boa opção para ouvir música nos serviços de streaming, por exemplo. Ele é compatível com vários modelos de fones à venda no mercado, como os Apple AirPods.

Além do AAC, que se juntará aos atuais padrões de codecs SBC e AptX, a gigante de Redmond também fará mudanças na forma de selecionar as entradas Bluetooth conectadas ao sistema. No momento, o Windows exibe vários perfis de dispositivos, como se houvessem muitos deles ligados ao PC.

Mudanças na seleção do fone conectado via Bluetooth evitarão confusão.Fonte: Microsoft/Divulgação

Mas com a alteração, o sistema passará a usar um único ponto de comunicação de áudio, evitando que os fones de ouvido com microfone embutido sejam mostrados como se fossem dois aparelhos diferentes. O software também fará a seleção automática do dispositivo.

Outras mudanças

As melhorias no gerenciamento de áudio do Windows 10 surgem acompanhadas de novidades em outras áreas. Mudanças no ícone do explorador de arquivos da barra de ferramentas e ajustes na animação de exibição do teclado virtual em dispositivos com tela sensível são algumas delas.

O pacote inclui ainda correções para a área de previsão do tempo e exibição de notícias na barra de tarefas e soluciona falhas que impediam a inicialização correta de drivers de impressoras conectadas via USB, entre outras melhorias.

Todas estas novidades já podem ser testadas pelos usuários da versão beta do sistema operacional. O Windows 10 Insider Preview Build 21370 está disponível para download na página da Microsoft para quem participa do programa Windows Insider.