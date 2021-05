Xuxa, Felipe Neto e Casagrande assinam petição que pede impeachment de Bolsonaro

Nesta segunda-feira (24), a apresentadora Xuxa, o youtuber Felipe Neto e o ex-jogador de futebol Walter Casagrande se uniram em prol de um objetivo comum. De acordo com a Folha de São Paulo, os três assinaram m novo pedido de impeachment contra o Presidente da República, a ser protocolado na Câmara dos Deputados.

Esse não é o primeiro pedido de impeachment protocolodo na Câmara. Ao todo, já são mais de 100 pedidos que pedem a saída de Jair Bolsonaro do cargo de presidência. Porém, apesar do número alto, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já disse que não dará seguimento a nenhum desses pedidos, pois eles não possuem motivos para terem sido apresentados.

Além de Xuxa, Felipe e Casagrande, outros artistas brasileiros também se juntaram ao movimento Vidas Brasileiras, que pede o impeachment do presidente. A insatisfação dessas celebridades com o governo de Jair Bolsonaro se agravou com os altos números de óbitos causados pela pandemia da covid-19.

Em sua conta pessoal no Instagram, Xuxa reforçou seu posicionamento em vídeo publicado. “Somos cidadãos brasileiros de todas as áreas, sem motivação partidária ou ideológica. Queremos salvar vidas”, argumentou. Confira vídeo: