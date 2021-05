XV de Piracicaba 0 x 0 Oeste – Muito equilíbrio e vaga aberta na semi

Paulista

XV de Piracicaba 0 x 0 Oeste – Muito equilíbrio e vaga aberta na semifinal!



Confronto esteve longe de ser bom tecnicamente, embora os times tenham criado algumas chances de gol

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Piracicaba, SP, 18 (AFI) – Num confronto bastante estudado e equilibrado, XV de Piracicaba e Oeste empataram por 0 a 0 no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba, pelo confronto de ida do Campeonato Paulista da Série A2. Foram poucas oportunidades de gol durante os 90 minutos no interior de São Paulo. A Rádio FI transmitiu a partida em parceria com a Rádio Educadora de Piracicaba.

Os times voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira, às 21h30, mas desta vez na Arena Barueri, em Barueri. Quem vencer estará classificado às semifinais. Em caso de novo empate, a definição acontecerá nas cobranças de pênalti.

O JOGO

Os primeiros 25 minutos de jogo foram de muita intensidade e com os dois times procurando o campo ofensivo. Mesmo fora de casa, o Oeste mostrou tranquilidade para trocar passes e encontrar espaços na defesa piracicabana. Logo no primeiro minuto, Zeca recebeu cruzamento e cabeceou para ótima defesa do goleiro Matheus Nogueira.

O XV conseguiu equilibrar as ações no Barão de Serra Negra e se arriscou no ataque. O problema é que as bolas sempre tinham que passar pelos pés de Baraka ou Mazinho, dupla que ganhou marcação especial no confronto desta terça. O primeiro chute do Nhô Quim aconteceu aos 23, quando Juliano obrigou Rodolfo a defender chute de longe.

XV e Oeste fizeram partida bastante equilibrada em Piracicaba

Após os 25 minutos, tanto XV quanto Oeste fizeram um duelo bastante ‘truncado’ no meio-campo. Consequentemente as faltas aumentaram e tornaram o confronto bastante fraco tecnicamente, bem distante de dois clubes que sonham em retornar à elite do futebol paulista.

No segundo tempo, os times tentaram algo diferente em campo e pelo menos tentaram algo a mais para tirar o zero do placar. Aos dez minutos, Mazinho recebeu na entrada da área e chutou forte com a perna esquerda, mas pela linha de fundo. Quatro minutos depois veio a resposta do Oeste em cobrança de falta do zagueiro Victor Lisboa, a qual Matheus Nogueira fez boa defesa.

Com a partida seguindo para a reta final, os times optaram pela cautela, embora tenham insistido nas jogadas de velocidade dos seus atacantes. Contudo, prevaleceram os sistemas defensivos e o placar não foi alterado até o apito final.