Do outro lado, o time alvinegro tenta fazer jus ao fator casa para abrir vantagem nas quartas de final do Paulista A2

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Piracicaba, SP, 17 (AFI) – Depois de uma primeira fase impecável, com uma campanha de onze vitórias, três empate e apenas uma derrota em 15 jogos, o Oeste tenta manter o favoritismo após terminar a primeira fase na liderança para abrir vantagem para seguir vivo na briga pelo título do Campeonato Paulista da Série A2. No jogo de ida das quartas de final, o Rubrão visita o XV de Piracicaba, no Estádio Barão de Serra Negra, às 21h30.

O jogo de volta entre as duas equipes acontece na próxima sexta-feira (21) dessa vez, na Arena Barueri, também às 21h30. Em caso de empate no placar agregado, não há vantagem por campanha, ou seja, o duelo será decidido nos pênaltis. Enquanto o Rubrão fechou a primeira fase na liderança com 36 pontos, o XV de Piracicaba se classificou em oitavo com 21 pontos ganhos e não vence desde há sétima rodada.

XV de Piracicaba e Oeste se enfrentam na ida das quartas de final (Foto: Alex Caús/ Oeste FC)

XV DE PIRACICABA

Tentando fazer jus ao fator casa para abrir vantagem, o técnico Moisés Egert deve mandar o XV de Piracicaba à campo com o que tem de melhor em mãos. Como vem alterando nas laterais, a tendência é que ele jogue com Cleiton Savedra na direita e Jefferson Recife na esquerda. No meio-campo, Baraka briga pela titularidade na vaga que vem sendo de Samuel Andrade, muito por conta de sua experiência sem jogos decisivos. Na frente, Matheus Lagoa não foi bem na última rodada e pode perder vaga para Marlyson ou Tito.

“A chance existe. Vamos lutar. Nosso torcedor pode ficar tranquilo, porque vai encontrar uma equipe forte. A minha percepção é que é uma equipe que vai estar mais leve, confiante e segura, como tem feito em todos os jogos. Honrado essa camisa. O XV é um time de guerreiros, de raça e que luta. Eles sabem disso. Primeira fase já foi. Agora é olhar para frente e para o alvo. Tudo é possível”, disse o comandante em entrevista durante esta semana sobre as chances de classificação.

OESTE

Para o duelo, o técnico Roberto Cavalo não deve ter problemas para escalar o Oeste com força máxima, já que não tem desfalques por suspensão ou lesão. Tanto que a tendência é que o comandante mantenha a mesma equipe que começou a partida contra o Rio Claro. Na visão do diretor de futebol, Mauro Guerra, o duelo será bem complicado, mas todos estão acreditando em um bom resultado.

“É um jogo que estamos tratando com muita seriedade, porque o que passou já passou. Sabemos que fizemos uma campanha brilhante na primeira fase, mas agora é mata-mata que vai decidir que vai ficar com os acessos. Estamos respeitando o XV de Piracicaba, que é muito tradicional e sempre está na briga. O jogo está sendo encarado como se deve, com humildade para conseguirmos um bom resultado”.