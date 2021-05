YouTube pretende implementar novos recursos para os usuários do site

O YouTube anuncia teste para o novo formato de exibir comentários nos vídeos na plataforma do site.

Nesse novo formato, os relatos e comentários serão exibidos e sincronizados com determinado momento do vídeo.

Ainda não está realmente claro como o sistema deve funcionar, pois até o momento o recurso está restrito a um pequeno grupo de usuários no iOS e Android.

Dessa forma, para checar se a função está disponível no seu smartphone, basta atualizar o aplicativo e ir nas configurações.

Assim, caso a opção “Beta Sincronizado” seja acionada, é possível testar o sistema.

Segundo a empresa, o novo modelo de comentários já começou a ser distribuído na última quinta-feira (29).

Diz a plataforma:

“No momento, estamos testando um novo recurso que permite visualizar comentários cronometrados para o momento exato em que você está assistindo em um vídeo no YouTube. Este experimento está disponível em alguns vídeos para um pequeno grupo de pessoas e consideraremos implementá-lo de forma mais ampla com base no feedback. Para ver se você faz parte do experimento, vá para a seção de comentários no iOS ou Android e toque no botão Classificar para selecionar ‘Beta cronometrado”.

Youtube: quais são os outros recursos que estão em fase de teste?

O YouTube começa a experimentar outras funcionalidades, como a possibilidade de esconder os ‘deslike’ dos vídeos.

Isso pode evitar um “efeito manada” no qual as pessoas podem não curtir os vídeos somente pela alta taxa de rejeição observada.

De todo modo, o recurso não influenciaria na exibição para os criadores do material, que ainda teriam acesso completo aos dados no por meio do Studio da plataforma.

Como vai funcionar o novo recurso do Youtube?

No YouTube, o usuário assiste tudo para entender a referência da audiência.

Os usuários usam a seção de comentários para marcar o momento que realmente importa digitando o tempo exato do vídeo.

No entanto, a empresa quer que isso fique ainda mais fácil.

Assim, o site já experimenta um novo recurso para smartphones que atrela o comentário ao momento exato do vídeo em que foi postado.

Se o usuário quer destacar algum momento do vídeo, um cronometro destaca o minuto e o segundo exatos direcionando os demais interessados para aquele momento.

Portanto, os comentários cronometrados devem funcionar de maneira semelhante à seção de bate-papo reproduzida em um vídeo ao vivo do site.

O objetivo do site é trazer ainda mais usuários para a plataforma e melhorar a interação e dinâmica daqueles que já utilizam o aplicativo.

Além dos testes com comentários o site traz alguma outra novidade?

A partir de agora, os criadores e produtores de conteúdo do site podem alterar tanto o nome quanto a imagem de perfil para que reflitam melhor nos canais.

Desse modo, a foto associada à conta do usuário no Google funciona de modo distinto.

A alteração é feita de forma simples: basta clicar na foto de perfil no topo superior direito e selecione “O Seu Canal”.

Antes disso, os criadores eram condicionados a trocar seus nomes e imagens de perfil em todos os campos de serviços do Google.

Existe ainda uma outra função em desenvolvimento: a possibilidade de reconhecer objetos nos vídeos.

A empresa quer tornar o clique em links dentro do vídeo exibido algo comum.

De todo modo, um dos usos possíveis para isso é a monetização via afiliação: nela, um usuário recebe parte do lucro após vender um produto de terceiros.

Dessa maneira, o site continua trabalhando para trazer novidades sem deixar a plataforma cair no esquecimento.