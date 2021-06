Brasileiro

Ypiranga-RS 2 x 0 Paraná-PR – Vitória do azarão na estreia da Série C



O time gaúcho fez um bom jogo e aproveitou as falhas do adversário para sair com os três pontos

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Erechim, RS, 31 (AFI) – Considerado azarão na briga pelo acesso na Série C do Campeonato Brasileiro, o Ypiranga estreou com vitória para cima do Paraná por 2 a 0 na noite desta segunda-feira, no estádio Colosso da Lagoa. Em um jogo morno, com poucas oportunidades de gol, o time gaúcho foi mais eficaz e acabou saindo com os três pontos.

Com a vitória, o Ypiranga empata com Botafogo, Criciúma e Novorizontino, que também venceram, na liderança do Grupo B. As outras equipes da chave são: Mirassol, Oeste, Figueirense, Ituano e São José-RS.

No Grupo A, Altos, Floresta e Manaus estrearam com vitória. O Paysandu empatou com o Tombense, enquanto o Botafogo-PB ficou na igualdade com o Ferroviário. Perderam: Jacuipense, Santa Cruz e Volta Redonda.

SURPRESA?

Em um primeiro tempo muito equilibrado, o Ypiranga saiu na frente justamente por ter buscado mais o gol. Logo aos três minutos, Fidelis apareceu em boa posição e arriscou, mas acabou sendo travado por Micael. A bola foi pela linha de fundo. Aos 21, não teve jeito. Hurtado tentou afastar o perigo, mas jogou nos pés de Mikael, que mandou a bomba para fazer 1 a 0.

Ypiranga derrota o Paraná. Foto: Gabriel Thá / Paraná Clube

O time gaúcho ficou perto de fazer o segundo, mas Bruno Grassi evitou o gol após uma dividida entre Reinaldo e Hurtado. O Paraná foi responder apenas no fim. Em cobrança de falta de Juninho, Micael foi antecipado por Reinaldo que evitou o que seria o empate.

AUMENTOU

No segundo tempo, o jogo continuou truncado, mas as alterações do Ypiranga deram resultados mais significativos. Aos 29 minutos, Revson cobrou falta com precisão e mandou a bola no ângulo de Bruno Grassi: 2 a 0.

O Paraná resolveu pressionar apenas nos minutos finais, na bola parada e nos chutes de longa distância, mas sem sucesso. O Ypiranga se segurou e, mesmo com Jonathan expulso no fim, conseguiu estrear na competição com o pé direito.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Ypiranga visita o Mirassol no sábado, às 17h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). No mesmo dia, às 19h, o Paraná recebe o Botafogo no Durival Britto, em Curitiba (PR).