Ypiranga x Paraná – Tricolor estreia na Série C sonhando com o retorno



Paraná foi rebaixado no ano passado e terá que superar crise financeira para conquistar o acesso

Publicado em 30/05/2021

por Agência Futebol Interior

Erechim, RS, 30 (AFI) – Rebaixado na Série B do ano passado, o Paraná estreia no Campeonato Brasileiro da Série C nesta segunda-feira à noite, quando visitará o Ypiranga às 20 horas, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

Pela tradição, o Paraná é um dos grandes favoritos ao acesso na temporada. Contudo, a caótica situação financeira obriga o clube a manter os pés no chão e a pensar jogo a jogo para ter o sucesso esperado dentro de campo. E para isso o clube apostou no técnico Maurílio Silva, ídolo do clube, para ser o comandante desta ‘missão’.

O primeiro semestre do Paraná foi regular. O time conseguiu avançar às quartas de final do Campeonato Paranaense. Atualmente está enfrentando o arquirrival Athletico-PR, que venceu o duelo de ida por 2 a 0 e abriu boa vantagem para ir à semifinal. O confronto de volta ainda não tem data para ser realizado.

Já o Ypiranga fez boa campanha no Gauchão, ficando na quinta colocação na primeira fase. Por um ponto o time não avançou às quartas de final, o que não desanimou a diretoria do clube, que vê com ânimo a possibilidade de brigar novamente pelo acesso na Série C – assim como em 2020.

Dupla vem animado após boas campanhas nos Estaduais

E OS TIMES?

Sob o comando de Júnior Rocha, o Ypiranga fez muitas mudanças em seu elenco para o Campeonato Brasileiro. Quatro jogadores deixaram o clube após o Estadual: lateral Zé Mário, meia Mossoró e atacantes Caprini e Jean Silva. Em compensação, seis foram anunciados: zagueiro Douglas, laterais Roger e Diego, meia Sodré e atacantes Erick e Luis Soares.

No Paraná, apesar de todas as dificuldades, o técnico Maurílio Silva adotou discurso de confiança para a estreia na Série C. O treinador exigiu inteligência do time para superar os obstáculos e fazer um bom campeonato.

“A expectativa é a melhor possível. Nós sabemos a dificuldade que é a competição. Muda-se a chave, muda-se a competição. É um início de um Campeonato Brasileiro, um campeonato muito difícil, muito disputado. Então, vamos ter que ser bastante inteligentes”, disse o treinador.